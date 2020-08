Valgevene analüütik: meie juures toimuv on meenutus, et Nõukogude Liit endiselt laguneb

"Valgevene identiteedi ja ajaloo muutuvat arusaama on viimase kümnendi jooksul kajastanud üha mitmekesisem meediamaastik. Kasvav nimekiri sõltumatutest väljaannetest nagu Belsat on pakkunud juurdepääsu Valgevene tsenseerimata ajaloole. Vahepeal on Valgevene kino- ja kaasaegse kunsti stseenidel olnud sama mõjutavad rollid uue, nõukogudevälise identiteedi kujunemisel," märkis Viacorka.

Tema sõnul on Lukašenka aga samal ajal hakanud Kremli strateegiale tuginedes rahvuslikule identiteedile rõhuvaid protesteerijaid natsideks ja fašistideks tembeldama - taolised süüdistused olid ka Nõukogude Liidu propaganda alustala.

"Taoline taktika võis osutuda varasematel aastatel tõhusaks, kuid tänases Valgevenes ei paista see enam nii olevat. Valgevene uue rahvusliku identiteedi areng on viimase kümne aasta jooksul olnud üha ilmsem ja viimase paari kuu sündmused on andnud sellele ajaloolisele protsessile tugeva tõuke," leidis Viacorka.

Foto: Scanpix

Analüütik usub samuti, et valgevenelaste identiteedimuutus raskendab paratamatult uue Valgevene ja naaberriigi Venemaa suhteid. "Valgevene iseseisva rahvusliku identiteedi tekkimine muudab Moskva jaoks keeruliseks leppimise muudatustega, mis toimuvad riigis, mis jääb keskseks Venemaa visioonis oma kõige olulisematest riiklikest huvidest," märkis ta.

Viacorka siiski ei arva, et seetõttu peaks kartma Venemaa peatset sissetungi Valgevenesse.

"Tundub, et Kreml on õppinud oma vigadest Ukrainas ja eelistaks vältida sõjaväelise agressiooni teel enda võõrandamist teisestki “vennarahvast”. See aga tähendab, et Venemaalt võib eeldada, et ta säilitab oma niigi märkimisväärse toetuse Lukašenka režiimile, mis hõlmab praegu majanduslikke, julgeolekualaseid, diplomaatilisi ja informatiivseid komponente," arvas analüütik "Moskva peab ostma aega ja toetama Lukašenkat, kuni leitakse meeldiv alternatiiv, mis võimaldaks Kremlil vältida piinlikku tagasilööki sügaval oma traditsioonilises mõjusfääris."