Valgevene ajakirjanik: venelastel pole põhjust Valgevenesse tungida, sest nad on juba kohal

Liubakova kirjutas Washington Posti veergudel, et kui aastaid on Valgevene president Aljaksandr Lukašenka Venemaa kallal näägutanud ja lubanud, et Valgevenest ei saa kunagi Venemaa osa, siis nüüd on kõik muutunud - president Lukašenka on ise pöördunud Venemaa president Vladimir Putini poole abipalvega.

"Ärge aga oodake, et Valgevenes mängitaks läbi Ukraina 2014. aasta sündmustik, kus Putin saatis "väikesed rohelised mehikesed" - Vene väed ilma embleemideta - Krimmi," kirjutas Liubakova.

Tema sõnul ei toimiks see seetõttu, et sõjalist invasiooni oleks Valgevenes keeruline õigustada. "Üle Valgevene puhkenud protestid ei ole venevastased, aga need ei ole ka venemeelsed. Viimane Valgevene Teaduste Akadeemia sotsioloogide juunis läbi viidud uuring näitas, et vähem kui seitse protsenti Valgevene elanikkonnast soovib, et nende riik saaks Venemaa osaks," märkis Liubakova. "Miks peaks Putin saatma sisse oma väed, et “päästa” riik, kus keegi teda päästjaks ei taha? Venemaa sissetung liidaks valgevenelasi veelgi, seekord Moskva vastu."

Tema sõnul annab see Kremlile igasuguse stiimuli tegutseda varjatult. "Ja tegelikkuses on Venemaa agendid juba hakanud saabuma - Valgevene riigitelevisiooni," tõi Liubakova näite.

"Valgevene ringhäälinguorganisatsiooni töötajad streikisid 14. augustist 19. augustini, et protestida tsensuuri ja valimiste vastu, mida peetakse laialdaselt võltsituteks.Kuid viimase nädala jooksul on allikad ettevõtte peakorteris teatanud vene keelt kõnelevate võõraste sissevoolust, kes on võtnud koha sisse streikijate asemel," kirjeldas Liubakova. "21. augustil tunnistas ka Lukašenka ise, et kutsus tõepoolest Vene ajakirjanikud riigitelevisiooni ja oma pressiteenistusse tööle."

Naise sõnul oleks Lukašenka režiimil keeruline tagada oma eksistentsi ilma riikliku televisioonita, mis on paljude valgevenelaste jaoks peamine uudisteallikas ja üks tema peamisi propagandatööriistu. "Valgevene meediatöötajate pelk asendamine venemaalastega ei ole aga kaugeltki olulisim aspekt selle loo juures. Uustulnukad levitavad juba venemeelset narratiivi ja desinformatsiooni," selgitas ta, tuues näiteks välja mõeldud konflikti riigi ida- ja lääneosa vahel.