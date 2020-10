Valge Maja tunnistas: president Trumpi seisund oli halvem kui algselt meediale räägiti

Meadows ütles laupäeva õhtul Fox Newsile antud intervjuus, et 74-aastane president Trump toimetati reedel haiglasse, sest tema tervislik seisund oli hakanud kiiresti halvenema, vahendab Reuters.

"Ma võin teile öelda, et suurim [edusamm], mida näeme, on palaviku puudumine ja see, et tal läheb hästi ka hapniku küllastustasemega," rääkis Meadows.

Valge Maja kabinetiülema sõnul oli kogu personal reede hommikul Trumpi tervise pärast "tõsiselt mures". "Tal oli palavik ja hapniku tase langes kiiresti. Ometi oli president püsti ja kõndis ringi," kirjeldas ta.

Valge Maja ametnikud, sealhulgas Meadows, ütlesid reedel, et Trumpil on kerged sümptomid ja ta jätkab töötamist. Hiljem väideti, et riigipea otsustati "ettevaatuse huvides" siiski haiglasse toimetada. Otsuse taga olid Walter Reedi ja Johns Hopkinsi haigla arstid, kes Trumpi seisundit hinnates, soovitasid tal haiglasse minna.

"Ta on teinud uskumatuid edusamme alates reede hommikust, kui tean, et paljud meist, arstid ja mina sh, olime väga mures," ütles Meadows.

Trump tegi ööl vastu tänast haiglast ka videopöördumise, milles ütles, et tal läheb küll hästi, ent paar järgmist päeva saavad olema tema tervise seisukohast tõeline väljakutse. Tema sõnul läheb ka esileedil Melanial väga hästi.