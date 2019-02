Valge Maja: Trumpi ja Kimi kohtumisel seekord mingile kokkuleppele ei jõutud

„Ühendriikide presidendil Donald J. Trumpil ja Korea Rahvademokraatliku Vabariigi riigiasjade komisjoni esimehel Kim Jong-unil olid 2019. aasta 27.-28. veebruaril Vietnamis Hanois väga head ja konstruktiivsed kohtumised. Kaks riigijuhti arutasid erinevaid viise tuumadesarmeerimiseni jõudmiseks ja majanduslikke kontseptsioone. Mingile kokkuleppele seekord ei jõutud, aga nende kummagi meeskonnad ootavad pikisilmi kohtumist tulevikus,” teatas Valge Maja.

BREAKING: White House reports "no agreement was reached" between President Trump and North Korean leader Kim Jong Un at Vietnam summit. https://t.co/epHm0iNNOP pic.twitter.com/D8OVZIvptP

Pärast seda, kui esialgsed läbirääkimised Trumpi ja Kimi vahel kestsid plaanitust kauem, ütles Valge Maja pressiesindaja Sarah Sanders ajakirjanikele, et kavas olnud töölõuna on ära jäetud.

Lunch is cancelled: The table where the working lunch between US President Donald Trump and North Korea's leader Kim Jong Un was supposed to be held in Hanoi



