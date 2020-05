Valge Maja teatel allkirjastab Trump täidesaatva korralduse sotsiaalmeedia kohta

Täidesaatva korralduse üksikasju ei ole jagatud ega ole selge, milliseid reegleid kehtestavaid samme saab president ilma kongressis vastu võetavate uute seadusteta astuda, vahendab BBC News.

Enne Washingtonist Floridasse kosmoseraketi starti vaatama sõitmist (start lükati halva ilma tõttu edasi) süüdistas Trump taas Twitterit ja muud sotsiaalmeediat kallutatuses.

„Suur Tehnoloogia teeb kõik, mis on nende väga märkimisväärses võimuses, et TSENSEERIDA 2020. aasta valimiste eel. Kui see juhtub, ei ole meil enam vabadust. Ma ei lase sellel kunagi juhtuda! Nad üritasid 2016. aastal kõvasti ja kaotasid. Nüüd lähevad nad täiesti HULLUKS. Jääge lainele!!!” kirjutas Trump.

Pikemat aega kestnud tüli lõi lõkkele teisipäeval, kui Twitter lisas Trumpi säutsule esimest korda faktikontrolli hoiatuse.

Eile ähvardas Trump sotsiaalmeediaplatvormidele karmid reeglid kehtestada või need kinni panna.

Trump säutsus oma enam kui 80 miljonile jälgijale, et vabariiklased tunnevad, et sotsiaalmeedia vaigistab täielikult konservatiivid ja et tema ei lase sel juhtuda.

Twitteri tegevjuht Jack Dorsey vastas kriitikale ja kirjutas: „Faktikontroll: on olemas keegi lõppvastutaja meie tegevuse eest ettevõttena ja see olen mina. Palun jätke meie töötajad sellest välja. Me jätkame ebaõige või vaieldava valimiste kohta käiva informatsiooni väljatoomist ülemaailmselt. Ja me tunnistame ja võtame omaks kõik vead, mida teeme.”

