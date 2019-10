Valge Maja teatas, et ei tee Trumpi tagandamisjuurdlusega mingit koostööd

USA põhiseadus sätestab, et esindajatekojal tagandamisealase uurimise ainuõigus ja senatil on tagandamiskohtuprotsessi läbiviimise ainuõigus. Põhiseaduse järgi saab presidendi riigireetmise, altkäemaksuvõtmise või muude raskete kuritegude eest ametist kõrvaldada, kui seda toetab senati hääletusel kaks kolmandikku liikmetest. Eriti rohkem juhiseid põhiseaduses tagandamise kohta ei ole.

Trump ise on jäänud kindlaks samale ohvriretoorikale, mida on kasutanud üle aasta.

„Inimesed saavad aru, et see on pettus. See on petuskeem. See on nõiajaht,” ütles Trump esmaspäeval. „Ma arvan, et see teeb mul oma töö tegemise raskemaks. Aga ma teen oma tööd ja ma teen seda paremini kui keegi teine on teinud esimesed kaks ja pool aastat.”

Eile blokeeris Trump USA saadiku Euroopa Liidu juures Gordon Sondlandi tunnistuste andmise kinniste uste taga presidendi ajaajamise kohta Ukrainaga.

Sondlandi advokaat Robert Luskin ütles, et tema klient oli üdini pettunud, et ei saanud tunnistusi anda. Schiff ütles, et see on järjekordne tugev tõend selle kohta, et Trump ja välisminister Mike Pompeo takistavad kongressi tööd, mis ainult õigustab veelgi tagandamisprotsessi.

Pelosi ütles, et tunnistaja ütluste andmise tõkestamine oli presidendi poolt juba iseenesest võimu kuritarvitamine.