Valge Maja püüdis Trumpi-Zelenskõi kõnet kalevi alla lükata

Valge Maja ametnikud kinnitasid vilepuhujale ka seda, et tegu polnud sugugi mitte esmakordse juhuga, mil nad pidid Trumpi kõneluste ümberkirjutise panema süsteemis tundliku ja salajase info juurde. Ajaleht New York Times kirjutas täna oma allikatele toetudes, et sinna on jõudnud ka üleskirjutused Trumpi kõnedest Venemaa president Vladimir Putini ja Saudi Araabia kroonprints Mohammed bin Salmaniga.