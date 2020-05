Valge Maja plaanib oma koroonaviiruse töögrupi laiali saata

„Me toome oma maa tagasi,” ütles Trump Arizona osariigis kaitsemaskitehast külastades, vahendab BBC News.

USA-s on praegu uusi kinnitatud nakatumisjuhtumeid päevas üle 20 000 ja surmajuhtumeid üle tuhande.

Tervishoiuametnikud hoiatavad, et viirus võib levida, kui ärid taas avanema hakkavad.

Pärast nädalaid Valges Majas varjumist Phoenixis asuvat tehast külastades ütles Trump ajakirjanikele: „Mike Pence ja töögrupp on teinud suurepärast tööd, aga me otsime veidi teistsugust vormi ja see vorm on ohutus ja avamine. Ja me moodustame selle jaoks ilmselt teistsuguse grupi.”

Kaitseprille, aga mitte maski kandnud Trumpilt küsiti, kas „missioon on täidetud”, millele ta vastas: „Ei, üldse mitte. Missioon on täidetud, kui see on läbi.”

Kriitikud on süüdistanud presidenti ameeriklaste tervise ohverdamises, et avada USA majandus enne tagasivalimisvõitlust novembris.

„Ma ei ütle, et kõik on täiuslik, ja jah, kas see puudutab mõnesid inimesi? Jah. Kas see puudutab mõnesid inimesi tugevalt? Jah. Aga me peame oma maa lahti saama ja me peame ta lahti saama varsti.”

Küsiti ka, kas Valge Maja töögrupi eksperdid Deborah Birx ja Anthony Fauci hakkavad endiselt olema koroonaviirusevastasesse tegevusse kaasatud.

„Nad hakkavad ja hakkavad ka teised arstid ja hakkavad ka teised eksperdid selles valdkonnas,” vastas Trump.

Varem igapäevased töögrupi briifingud on muutunud üha harvemaks pärast seda, kui Trump eelmisel kuul laialdaselt hukka mõisteti desinfitseerimisvahendi süstimist viiruse raviks pakkumise eest.

Asepresident Pence ütles eile varem ajakirjanikele, et töögrupp võidakse varsti laiali saata.

Pence ütles, et Trumpi administratsioon hakkab vaatama mai lõpu või juuni alguse poole kui ajale, kui riigiasutused võiksid hakata koroonakriisiga tegelema traditsioonilisemal viisil.

Pence’i sõnul peegeldab see „vapustavaid edusamme, mida on riigina tehtud”.

Pence on olnud presidendile ette kandva ning tegevust meditsiiniinstitutsioonide, poliitilise personali ja kuberneridega koordineeriva töögrupi juht.