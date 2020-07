Valge Maja on asunud rünnakule USA juhtiva nakkuseksperdi Anthony Fauci vastu, kelle sõnum ei sobi valimiskampaaniaga

Trump jagas eile Twitteris kunagi telesaadet „Love Connection” juhtinud Chuck Woolery postitust, väites, et „kõik valetavad” Covid-19 kohta. Woolery ei rünnanud oma säutsus mitte ainult meediat ja demokraate, vaid ka USA Haiguste Kontrolli ja Ennetamise Keskusi (CDC) ja enamikke arste, „keda meil kästakse usaldada. Ma arvan, et see kõik on seotud valimistega ja majanduse taastumise ärahoidmisega, mis on seotud valimistega”, vahendab Associated Press.

Samal ajal hoogustavad president ja Valge Maja abid rünnakuid USA juhtiva nakkushaiguste eksperdi dr Anthony Fauci vastu. Valge Maja on Faucit üha rohkem kõrvale tõrjunud, sest ta lööb viiruse kohta häirekella, mis on aga kõige soovimatum sõnum ajal, kui Trump on keskendunud majandusliku taastumise promomisele.

„Me ei ole isegi hakanud veel selle lõppu nägema,” ütles Fauci eile, esinedes koos Stanfordi ülikooli meditsiinikooli dekaaniga, ning kutsus taasavamistega sammu tagasi astuma.

Eelmisel nädalal oli Faucil Trumpiga lahkarvamusi viiruse tõsiduse kohta. Kuigi Trump on korduvalt väitnud, et on teinud pandeemia vastu suurepärast tööd, ütles Fauci: „Riigina, kui te võrdlete meid teiste riikidega, ei arva ma, et saab öelda, et meil läheb suurepäraselt. Tähendab, meil ei lihtsalt ei lähe.”

Trump ütles hiljem, et Fauci on teinud palju vigu. Ta osutas Fauci algsele eriarvamusele Hiina reisikeelu kohta ja muutunud juhistele maskikandmise kohta, kui teadlaste teadmised viiruse kohta paranesid. Valge Maja laiendas neid väiteid nädalavahetusel avaldustes meediale.

Küsimuse peale, kas president usaldab endiselt Faucit, kinnitas üks Valge Maja ametnik eile, et usaldab. Ametnik ütles, et Riikliku Allergia- ja Nakkushaiguste Instituudi direktorit peetakse „hinnatud hääleks” Valge Maja koroonaviiruse töögrupis.

„Mul on dr Fauciga väga head suhted,” ütles Trump eile ajakirjanikele ja nimetas teda „väga kenaks inimeseks”. Siiski lisas Trump: „Ma ei nõustu temaga alati.”

Valge Maja juhtiv kaubandusnõunik Peter Navarro jätkas aga Fauci kritiseerimist eile AP-le saadetud e-kirjas, milles ütles, et doktoril on head arstilikud maneerid avalikkusega suhtlemisel, aga ta on eksinud pea kõiges, mille kohta nad on Navarroga rääkinud. See hõlmab Navarro sõnul viiruse riski algset pisendamist ja skeptilisust hüdroksüklokviini suhtes, mida Navarro on agressiivselt promonud, vaatamata vastuolulistele tõenditele selle mõju ja ohutuse kohta.