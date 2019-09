Valge Maja lükkas kalevi alla ka memod Trumpi vestlusest Putiniga

Just seda väitis ka vilepuhujast CIA agent, kes kirjutas oma raportis, et Valge Maja ametnike sõnul palusid juristid neil kogu asjassepuutuv materjal arvutisüsteemis tavapärasest kohast eemaldada, tõstmaks see ümber sinna, kus hoitakse julgeolekualaselt salastatud ja tundlikku infot.