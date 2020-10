Valge Maja kabinetiülem teatas kriitilistest päevadest: Trumpi täielik tervenemine koroonaviirusest pole veel kindel

Kui arstid väitsid, et Trumpil läheb pärast ööpäeva haiglas spetsialistide järelvalve all “väga hästi” ning ta on “erakordselt heas meeleolus”, siis kabinetiülem Meadows maalis olukorrast oluliselt tumedama pildi ja hoiatas, et järgnevad kaks päeva saavad olema määrava tähtsusega, mõistmaks, kui tõsiseks võib haigus riigipeal kujuneda, kirjutavad The New York Times ja Wall Street Journal.

“Trumpi elutähtsad näitajad (näiteks vererõhk, kehatemperatuur ja hingamissagedus) on olnud viimase 24 tunni jooksul väga murettekitavad ja järgnevad 48 tundi saavad olema ravi mõistes kriitilise tähtsusega,” ütles Meadows lapäeval ajakirjanikele sõjaväe Walter Reedi meditsiinikeskuse ees, kuhu president reede õhtul helikopteriga “ettevaatuse huvides” vähemalt mõneks päevaks toimetati. “Me ei ole veel endiselt kindlal teel täieliku taastumiseni,” märkis ta.

61-aastane Meadows rääkis algselt ajakirjanikega kui “presidendile lähedal olev isik”, ent sotsiaalmeediasse postitatud videol on näha, kuidas ta suundub pärast arstide briifingut haigla ees olevate reporterite juurde ja palub riigipea seisundist kõneldes anonüümsust.

Vastuolulised teated ainult süvendasid ebakindlust ja segadust riigipea seisundi osas. Trumpi ihuarstid keeldusid briifingul oluliste üksikasjade avalikustamisest ja rääkisid ajajoonest, mis oli vastuolus Valge Maja varasemate dokumentidega ning jättis mulje, nagu oleks president haigestunud ja alustanud ravi varem, kui oli ametlikult teada.

Ajalehega The New York Times rääkinud kahe Valge Maja ametniku sõnul oli presidendil reedel raskusi hingamisega ja tema hapnikutase langes kiiresti, mistõttu talle anti enne Walter Reedi meditsiinikeskusesse toimetamist lisahapnikku. Haiglasse suundus Trump selleks, et tema seisundit saaks jälgida parema varustusega ja teda ravida kiiremini juhul, kui peaks uusi probleeme ilmnema.

Valge Maja arst dr Sean Conley Foto: reuters

Valge Maja arst dr Sean Conley teatas laupäeval pressikonverentsil, et president ei vaja hetkel täiendavat hapnikku, kuid keeldus korduvalt vastamast küsimusele, kas talle on haigestumisjärgsetel päevadel juba antud lisahapnikku. Ühtlasi tekitas Conley avaldus segadust seetõttu, et tema sõnul andis president positiivse koroonaproovi juba kolmapäeva, mitte neljapäeva õhtul, kui ta sellest Twitteri vahendusel avalikkusele teada andis. Trumpi seisundit kommenteerides ütles arst, et diagnoosist on möödas 72 tundi, mis tähendaks kolmapäeva pärastlõunat.