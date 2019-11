Valge Maja avaldas memo veel ühest Trumpi ja Zelenskõi kõnest

Memost järeldub, et kogu 16-minutiline vestlus koosnes viisakuste vahetamistest. Selle käigus ei arutatud ühtegi tõeliselt sisulist või poliitilist küsimust.

Vestluse ajal õnnitles Trump mitu korda Zelenskit presidendivalimiste võidu puhul. "Need olid uskumatud valimised," ütles Trump. Ta kirjeldas Zelenskõi võitu kui "uskumatut saavutust". Zelenskõi ütles omakorda, et tema ja tema meeskond nägid Trumpi kui "imelist näidet". “Arvan, et teete suurepärast tööd. Mul on Ukrainas palju sõpru, kes tunnevad teid ja te meeldite neile. Mul on palju sõpru Ukrainast ja ausalt öeldes eeldasid nad, et te võidate. Ja see, mida olete saavutanud, on lihtsalt hämmastav, ”märkis USA riigipea.

Trump ja Zelenskõi kutsusid teineteist ka visiitidele vastavalt Ameerika Ühendriikidesse ja Ukrainasse. USA riigipea kinnitas oma Ukraina kolleegile, et Washington toetab tugevalt Kiievit. „Tahaksin teid kutsuda Valgesse Majja, kui see teile sobiks ja oleksite selleks valmis. Meil on paljust rääkida,” rõhutas Trump. Zelenskõi võttis kutse vastu ja tänas Trumpi, öeldes, et tema ja tema saatjaskond ootavad huviga visiiti USA-sse. Samal ajal lükkas Trump viisakalt tagasi kutse tulla Zelenskõi ametisse nimetamise tseremooniale, lubades, et “vähemalt” saadab ta enda asemel kellegi, pidades silmas “väga, väga kõrgetasemelist” inimest.

Trump meenutas seejärel aegu, mil ta pidas Miss Universumi iluvõistlust. "Kui ma omistasin Miss Universumi võistluse, olid seal alati suurepärased inimesed. Ukrainat on alati esindatud väga hästi," sõnas Trump.