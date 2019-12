Valge Maja ametnik käskis abi Ukrainale peatada 91 minutit pärast Trumpi ja Zelenskõi telefonivestlust

Esimene teade, et Valge Maja on otsustanud abi kinni hoida tuli 18. juuli kohtumiselt OMB ja teiste ametnike vahel. See kohtumine tekitas kohe segadust ja muret Riikliku Julgeoleku Nõukogu ametnike ja diplomaatide hulgas. See kutsus esile sarja Riikliku Julgeoleku Nõukogu juhitud agentuuride vahelisi kohtumisi, mille käigus jõudsid ametnikud üksmeelsele järeldusele, et julgeolekuabi andmist tuleb jätkata, teatasid mitmed tunnistajad esindajatekoja kuulamistel.

OMB pressiesindaja Rachel Semmel ütles eile, et raha kinnihoidmise sidumine telefonikõnega on hoolimatu.

„Nagu on kindlaks tehtud ja avalikult teatatud, tehti kinnihoidmine teatavaks agentuuride vahelisel kohtumisel 18. juulil,” ütles Semmel. „Võtta üks rida ühest e-kirjast ja mitte puudutada konteksti on eksitav ja ebatäpne.”

Kõnealuste dokumentide tekst on suures osas mustaks tehtud, aga need on esimesed abi kinnihoidmist kirjeldavad dokumendid, mis Trumpi administratsioon informatsioonivabaduse seaduse alusel olnud sunnitud avaldama. Administratsioon on keeldunud koostööst kongressi juurdlusega, hoidnud ära dokumentide avaldamise ja blokeerinud administratsiooni ametnike tunnistuste andmise.

Üks administratsiooni kõrgetasemeline ametnik ütles, et see, et Duffey saatis e-kirja 91 minutit pärast Trumpi-Zelenskõi telefonivestlust, on kokkusattumus ja sõnum oli nädalate pikkuse OMB ja kaitseministeeriumi vahelise arutelu osa.

Ametniku sõnul ootas OMB kaitseministeeriumilt informatsiooni selle kohta, kuidas viimane kavatses abi jaotada, ja 25. juulil oli OMB-l lõpuks piisavalt informatsiooni abi kinnihoidmise protsessi lõpule viimiseks ning Duffey teavitas kaitseministeeriumi ametnikke, et protsess on jõudnud sellesse punkti.

Valge Maja keeldus neid dokumente eile kommenteerimast.

Dokumendid näitavad ka, et Trump hakkas abi kohta uurima juba juunis, kuu enne telefonikõnet, kuigi otsust ei avaldatud enne 18. juuli kohtumist OMB ja teiste ametnike vahel. Valge Maja personaliülema kohusetäitja Mike Mulvaney ütles, et see samm tehti presidendi korraldusel.