Valeväide Soome peaministri Sanna Marini kohta levis Twitteris kulutulena, õnge läks ka president Ilves

USA presidendi Donald Trumpi endine riikliku julgeoleku nõunik John Bolton kirjutab oma värskes raamatus, et Trump arvas, et Soome on Vene võimu all. Laupäeval avaldas kasutaja nimega Lin Peace säutsu, milles väidab, et Marin on öelnud järgmist: „Kui aus olla, oleme alates 2017. aasta 20. jaanuarist mõelnud sama asja Ühendriikide kohta.” Trump astus sel kuupäeval ametisse, vahendab Aamulehti.

John Bolton’s new book reveals that Trump thought Finland was under Russian control.

Finnish Prime Minister Sanna Marin says, “To be fair, we’ve thought the same thing about the United States since January 20, 2017.”

I love her! ❤️🇫🇮 — Lin Peace (@Linda_STLN10) June 27, 2020

Soome peaministri kantseleist kinnitati ajalehele Helsingin Sanomat, et Marin ei ole kunagi midagi sellist öelnud. Soome saatkond USA-s on aga püüdnud vigase informatsiooni levimist piirata.

Soome saatkonna pressinõunik Helena Liikanen-Renger kiirustas laupäeva õhtul Twitteris teatama, et selles säutsus kirjutatu ei vasta tõele.

Sellest hoolimata levis sõnum kiiresti. Eile oli säutsul üle 100 000 meeldimise ja kümned tuhanded kasutajad olid seda jaganud.

Alusetu tsitaat on äratanud ka rahvusvahelist meedia tähelepanu. Näiteks CNN teatas, et uuris selle tõele vastavust Soome valitsuse kantseleist, kust öeldi, et Marin ei ole Boltoni raamatu või Trumpi kohta midagi öelnud.

Soome valitsuse kommunikatsioonijuht Päivi Anttikoski kinnitas, et CNN on ühendust võtnud.

„Peaminister ei ole Boltoni raamatut kuidagi kommenteerinud. Palusin Washingtoni saatkonnal teatada, et sõnumis leviv informatsioon ei pea paika,” ütles Anttikoski.

Anttikoski sõnul on kiiresti levinud informatsiooni püütud alates laupäevast korrigeerida, aga see on osutunud keeruliseks. Sõnumit on näiteks jaganud USA erukindral Michael Hayden, kes on Luure Keskagentuuri (CIA) ja Riikliku Julgeoleku Agentuuri (NSA) endine juht.

Marini olematut tsitaati on jaganud ka näiteks Euroopa Parlamendi liige Poolast Radosław Sikorski ja Eesti endine president Toomas Hendrik Ilves.

The Prime Minister of Finland wins Twitter https://t.co/crKrk8Zsi5 — toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) June 27, 2020

Marinil ei ole Anttikoski sõnul vajadust alusetut sõnumit ise kommenteerida. Anttikoski ei usu, et Marini suhu pandud sõnadest tekiks talle või Soomele mingit kahju.

Soome valitsuses ei usuta praegu, et sõnumi postitanud Twitteri kasutaja oleks tahtnud mingit kahju tekitada. Valetsitaat on ilmselt pärit Briti satiirisaatest „Have I Got News For You”, mille eestikeelne variant kandis nime „Teletaip”.