Valentina Tereškova: lihtsad inimesed palusid Putini ametiaegade nullimist, palusid!

„Miks tekitada kunstlikke konstruktsioone, kõike tuleb ausalt, avatult ette näha,” ütles Valentina Vladimirovna eile ettepanekut tehes. „Kas üldse koristada ära piirangud presidendi ametiaegade arvule konstitutsioonis. Või, kui seda nõuab olukord, aga mis kõige tähtsam, kui seda tahavad inimesed, panna seadusesse võimalus ametis oleva presidendi jaoks saada uuesti sellesse ametisse valitud juba vastavalt uuendatud konstitutsioonile.”

Tereškova sõnul on võimalus, et Vladimir Putin jääb presidendiametisse, riigi jaoks „stabiliseeriv faktor”, mis „jahutab maha need, kes püüavad intrigeerida ja olukorda kõigutada”.

„Tere hommikust! Valentina Vladimirovna, teate, milline mõte mul tekkis, kui ma kuulsin teie esinemist riigiduumas, et te ei väljendanud ainult mingite poliitiliste ringkondade arvamust...” alustas Komsomolskaja Pravda ajakirjanik Tereškovalt kommentaari küsimist.

„Mis poliitiliste ringkondade?! Inimesed, inimesed! Lihtsad inimese palusid seda lihtsalt. Palusid!” lõikas Tereškova vahele.

Tereškova väljendas ka arvamust, et konstitutsioonikohus kiidab presidendi ametiaegade nullimise heaks.