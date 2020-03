Valedetektori taassünd. Teadlased peavad seda ebausaldusväärseks jamaks, aga võimudele meeldib

Polügraafi tööpõhimõte on lihtne: valetamine tekitab stressi ja kui sul hakkab sissemurdmisküsimuse peale süda eriti lööma, on kahtlust arvata, et ju sa siis süüdi oled.

Paljud eksperdid kahtlevad siiski valedetektori usaldusväärsuses. „Polügraafid suudavad väga hästi mõõta, kuidas keha reageerib erinevatele emotsioonidele," sõnab Briti neuroteadlane professor Sophie Scott. „

Kuid seda ei peeta teaduslikult kehtivaks meetodiks kellegi valetamise tuvastamiseks," lisas ta. „Tõepoolest, valetamist ei saa ühegi usaldusväärse meetodi kaudu tuvastada ja see hinnang on lõplik. Seepärast kasutab ka näiteks politsei kognitiivseid meetodeid, näiteks palub inimestel kirjeldada sündmust eest tahapoole. Valetajad hakkavad sel puhul eksimusi tegema."

Cardiffi ülikooli psühholoog Chris Chambers ütleb oma arvamuse väga otse välja. „Polügraafid on pask. Nad on alati olnud pask ja jäävad alati ka selleks."