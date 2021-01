Vaktsiinitootjad: tarned vähenevad vaid nädalaks

Matti Aivar Lind toimetaja RUS

Foto: reuters

Pfizer ja BioNTech teatasid laupäeval, et vaktsiinitarned hilinevad vaid nädala, reageerides Euroopa kartustele, et need võivad viibida kuni kuu aega.