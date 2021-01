Vaktsiinitootja: olukord Euroopas ei ole roosiline, tarnetes on tekkinud auk

"Olukord ei ole roosiline, tekkinud on auk, sest ühtki teist heakskiidetud vaktsiini ei ole, ja meil tuleb täita see auk oma vaktsiiniga," ütles BioNTechi kaasasutaja Ugur Sahin ajalehele Spiegel.

Sahini sõnul on probleemiks Euroopa Liidu aeglane otsustusprotsess teiste vaktsiinide heakskiitmisel. "Jaanuari lõpuks peaks meil olema selge, mida ja kui palju suudame meie toota," märkis ta.

Teine kaasasutaja (ja Sahini abikaasa) Özlem Türeci selgitas, et Euroopa Liidu vaktsineerimiskava põhineb eeldusel, et tarnijaid on mitu ja nende vahel saab valida.

"Taoline lähenemine tundus algselt mõistlik, ent ühtäkki sai selgeks, et paljud ei suuda kiiresti tarnida," ütles Türeci, kelle sõnul panustab ravimifirma tarneprobleemide lahendamisel uuele tootmiskompleksile, milles kavatsetakse tööd alustada järgmisel kuul.

Tema sõnul on ettevõte Saksamaal Marburgis asuva tehase käimalükkamisel võimeline tootma 250 miljonit lisadoosi ainuüksi selle aasta esimeses pooles. Ühtlasi peetakse tootmise suurendamiseks läbirääkimisi teiste Euroopa ravimitootjatega, kellest viiega on juba kokkulepe olemas, märkis Sahini.