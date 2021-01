Vaktsiinitootja AstraZeneca keeldus väidetavalt Euroopa Liidu ametnikega kohtumast

Kohtumise asemel vastab AstraZeneca kirjalikult Euroopa Komisjoni tervishoiuvoliniku Stella Kyriakidese nõudmisele anda lisainformatsiooni, teatas Euroopa Komisjoni ametnik Politicole.

AstraZeneca ise aga eitas kohtumise ärajäämist ja väitis, et see siiski toimub täna õhtul, vahendab BBC News.

Euroopa Komisjon nõuab lisainformatsiooni AstraZeneca esimeses kvartalis Euroopa Liidule mõeldud vaktsiinitarnete 60-protsendise kärpimise kohta.

AstraZeneca tegevjuht ütles intervjuus mitmele Euroopa ajalehele, et ettevõttel ei ole lepingulist kohustust, vaid on lubatud ainult „anda endast parim” Euroopa Liidu vaktsiiniga varustamises.

Komisjoni ametnik ütles, et Euroopa Liidu ja AstraZeneca vahel oli tõepoolest „oma parima andmise” kokkulepe tarnete kohta, aga allkirjastati ka eelostuleping, mis sisaldas märget, et ettevõttel on tootmisvõime kokkulepitud dooside tarnimiseks.

Vastastikuste süüdistuste valguses – Soriot süüdistas Euroopa Liitu näiteks „emotsionaalsuses” – nõudis Euroopa Parlamendi kaubanduskomitee esimees Bernd Lange lepingu avalikustamist.