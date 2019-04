Vaikses ookeanis asuv saar Guam legaliseeris kanepi

180 000 elanikuga Guami kuberner Lou Leon Guerrero allkirjastas seaduseelnõu neljapäeval pärast seda, kui see sai sealse seadusandliku kogu napi toetuse, vahendab uudistekanal RNZ.

21-aastastel ja vanematel inimestel on võimalik alates sellest nädalast Guamil kasvatada kuni kolme kanepitaime ja omada korraga kuni 28 grammi marihuaanat, mida ei tohi siiski tarbida avalikes kohtades ega selle mõju all autot juhtida.

Kuberner Guerrero ütles, et juurdepääs kanepile, mis ei jõua inimesteni mustalt turult, vaid kasvab seaduslikult ja kindla reeglistiku kohaselt, teeb nende kodusaarest Guamist turvalisema koha.

"Tõepoolest, meil tuleb see seni ebaseaduslik uimasti, mis on ühtlasi meie ühiskonnas enimkasutatav mõnuaine, seaduslikuks muuta, et teha inimeste elu seeläbi turvalisemaks. On oluline, et kontrolliksime ja jälgiksime kanepi kasutamist ja selle mõju ning saaksime kasu selle ravivõimalustest,“ sõnas ta.

Eesti seadus suhtub kanepisse jäigalt: tarvitamine, kasvatamine, omamine, ostmine ja müümine ei ole seaduslik. Tarvitamise ja väikeses koguses omamine on väärtegu ning karistatav rahatrahviga (kuritegu alates 7,5 grammist), kasvatamise eest on võimalik karistada kuni viie aastase vangistusega.

Tuhandetest narkoväärtegudest aastas umbes 25% on Eestis seotud kanepiga, kirjutas mullu Ekspress.

7,5 või enama grammi kanepi omamise eest korduval vahelejäämisel on maksimaalne võimalik teoreetiline karistusmäär Eestis viisteist aastat, mis on sama karm, kui tapmise eest.