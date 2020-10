Väidetav hukkamisvideo tõi Mägi-Karabahhis kaasa sõjakuritegude uurimise

Hiljuti sõnumirakendusse Telegram postitatud videotel on näha Aserbaidžaani vägede poolt tabatud kahe sõjaväevormis oleva armeenlase mahalaskmist.

Ohvriteks olid Armeenia võimude teatel 73-aastane Benik Hakobjan ja 25-aastane Juri Adamjan.

Videol on kuulda, kuidas raske aseri aktsendiga vene keeles rääkiv mees käsib armeenlastel esile astuda, oma relvad ära anda ja käed üles tõsta. Järgnevalt pöördub ta aserbaidžaani keeles oma sõdurite poole, paludes neil kinnipeetuid mitte lüüa.

Adamjan võtab kiivri peast ja mundri seljast, tõstab käed üles ning jalutab kaadrist välja. Hakobjan kannab küll sõjaväejakki, kuid jääb ebaselgeks, kas ta on tegevväelane. Ta lükatakse pikali, mille peale ta näib valust oigavat.

Teisel videol on näha kahe mehe hukkamist. Adamjanil ja Hakobjanil on seotud käed selja taha ning nad on kaetud Armeenia ja Mägi-Karabahhi tunnustamata vabariigi lippudega.

Armeenlased on käsutatud seina äärde, misjärel üks sõduritest teatab aserbaidžaani keeles, et sihtida tuleks pähe. Järgnevalt on kuulda mitut lasku ja näha, kuidas ohvrid maapinnale langevad.

Telekanal BBC ja uuriva ajakirjanduse veebisait Bellingcat on viinud läbi uurimise ja teinud järelduse, et videote näol ei ole tõenäoliselt tegemist võltsingutega, nagu väidab Bakuu.

Aserbaidžaani kaitseminister Zakir Hasanov eitas, et tegemist oli nende sõjaväelastega, ning kutsus videoid "provokatsiooniks". Aserbaidžaani peaprokurör Kamran Alijev teatas, et nende uurimise järeldus on, et tegemist on võltsingutega.

Videod tehti BBC hinnangul millalgi 9-15. oktoobrini Mägi-Karabahhi lõunaosas Hadruti linnas, mille osaliselt vallutamisest Aserbaidžaan 9. oktoobril teada andis. Järgnevatel päevadel teatati piirkonnas üha ägenevatest lahingutest.

Armeenia inimõiguste kaitsja Arman Tatojan nimetas Aserbaidžaani kahe sõjavangi hukkamist ametlikult "vaieldamatuks sõjakuriteoks", lubades jagada videoklippe ÜRO inimõiguste voliniku, Euroopa Nõukogu ja teiste rahvusvaheliste asutustega.

Euroopa Nõukogu inimõiguste voliniku Dunja Mijatovići pressiesindaja kinnitas, et materjalid on kätte saadud ja volinik "jälgib tähelepanelikult olukorda ning ta uurib kõiki väiteid inimõiguste raskete rikkumiste kohta, rakendades meetmeid, kui seda peetakse asjakohaseks".