Vahistati Venemaa kindralstaabi ülema asetäitja, keda süüdistatakse ligi 100 miljoni euro riisumises

Varasemast on teada, et Arslanovile on esitatud süüdistus ligi 6,7 miljardi rubla riisumises riigihangete läbiviimise käigus, vahendab Interfax.

Dokumentidest selgub, et kriminaaljuurdlust alustati juba 2013. aasta 6. augustil raha riisumise kohta riigihanke sõlmimisel relvajõudude eritehnika hooldamiseks ja remondiks.

Lisaks Arslanovile figureerivad samas kriminaaljuurdluses relvajõudude juhtimissüsteemi tehnilise aluse tänapäevastamise hangete valitsuse ülem Pavel Kutahhov, relvajõudude side peavalitsuse 1. valitsuse ülem, kindralmajor Aleksandr Ogloblin, ettevõtte OAO Vojentelekom endine direktor Aleksandr Davõdov, tema esimene asetäitja Oleg Savitski ja nõunik Dmitri Semiletov ning ettevõtte OOO ErSiAi peadirektor Tatjana Iljina.