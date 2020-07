Vahemerelt põgenikke päästval laeval läks rahutuks, meeskond kardab oma turvalisuse pärast

Organisatsiooni sõnul tuleb halvenevate tingimuste ja pardal ilmnenud vägivalla tõttu laeval viivitamatult maabuda. Ocean Vikingi nimelise laeva meeskonna ja teiste pardalolijate turvalisus pole organisatsiooni sõnul enam tagatud.

Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooniameti (IOM) andmetel üritas möödunud aastal Vahemerd ületada enam kui 100 000 migranti ja üle 1200 inimese suri.

Meeleheide suureneb

Pardal oleva AFP reporteri sõnul on närvilisus pardal suurenenud, kuna migrantidel on üha suurem soov laevalt maha saada. Mõni on rahulolematu, et ei saa oma perekonnaga ühendust võtta, ütlemaks, et kõik on korras.

Pardal viibijatrl on ilmnenud äärmise vaimse väsimuse, depressiooni ja rahutuse tunnused. Organisatsiooni teatel on rahutused kaasa toonud mitu kaklust.

Meeskonnaliige Ludovic ütles AFP-le, et ta pole kunagi olnud laeval nii ulatusliku vägivalla tunnistajaks. Toimunud on ka mitu enesetapukatset.

"Ma ei tunne end turvaliselt," sõnas Ludovic. "Peame kohe sadama leidma, see on turvalisuse küsimus."

Organisatsioon teatas reedeses avalduses, et 24 tunni jooksul on pardal olnud kuus enesetapukatset. Reedel paluti laevalt meditsiinilistel põhjustel evakueerida 44 migranti. Mõned Tuneesia, Maroko ja Egiptuse kodanikest põgenikud olid ähvardanud endale liiga teha.