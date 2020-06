Vägivaldsetel Londoni eri leeride meeleavaldustel võeti kinni sada inimest

Vägivaldsed kokkupõrked puhkesid rassismivastaste meeleavaldajate ja viimaste vastaste protestijate vahel ning nende käigus sai vigastada vähemalt 15 inimest, sealhulgas kuus politseinikku, vahendab uudistekanal Sky News.

Kui Black Lives Matteri toetajad kogunesid pärastlõunal Hyde Parki, siis nende vastased meeleavaldajad, sh paremäärmuslased, parlamendiväljakule, kus nad kaitseid enda sõnul monumente, mis on langenud viimasel nädalal rassismivastaste protestijate pahameele alla.

Vaatamata sellele, et mõlemat rühmitust hoiatati, et nad peavad tänavatelt lahkuma kella viie ajal õhtul, seistes vastasel juhul silmitsi vahistamisega, oli näha, et märkimisväärne arv inimesi otsustas seda korraldust mitte täita.

Foto: Scanpix

Metropoli südames asuvale parlamendiväljakule kogunenud meeleavaldajatest mõnda süüdistati "täiesti lubamatus bandiitluses" pärast seda, kui nad viskasid politseinike suunas pudeleid ja purke.

Johnson säutsus oma Twitteri kontol, et "rassistlikel bandiitidel pole meie tänavatel kohta". "Igaüks, kes ründab politseid, võetakse seaduse ees vastutusele. Rassismil pole Ühendkuningriigis kohta ja me peame tegema koostööd, et muuta see reaalsuseks," märkis ta.

Siseminister Priti Patel hoiatas, et kõik vägivallatsejad seisvad silmitsi seaduse karmi käega. "Oleme näinud, kuidas väike vähemus käitub äärmuslikul ja vägivaldsel viisil," sõnas ta. "See on vastuvõetamatu."

Foto: Scanpix

Londoni linnapea Sadiq Khan mõistis hukka politsei vastu suunatud jõhkruse, kirjutades oma Twitteri kontol: "Miljonid londonlased on hakanud pahaks panema meie linna kogunenud parempoolsete äärmuslaste häbiväärset vägivalda, rüvetamist ja rassismi."

Linna politseiülem Bas Javid mõistis "meie politseinike vastu suunatud vägivalla" hukka.

Vahistatuid kahtlustati kuritegudes, sealhulgas rahu rikkumises, vägivaldses korrarikkumises, politseinike ründamises ning ründerelvade ja uimastite omamises.

Foto: Scanpix

Westminsteri sillal puhkesid kahe grupi vahel kokkupõrked.

Ehkki ilmines vägivallailminguid, suutis politsei "laialt levinud ja püsiva korralageduse" ära hoida, ütles Sky Newsi korrepondent Mark White.