Vägistamise järel talumatuid vaimseid kannatusi kogenud Hollandi tüdruk lahkus eutanaasia abil

17-aastane Noa kirjeldas oma võitlusi seksuaalse vägivalla, depressiooni ja anoreksiaga auhindu võitnud elulooraamatus „Winnen of Leren” („Võita või õppida”), vahendab Euronews.

Noa kirjutas oma raamatus, et esimest korda rünnati teda, kui ta oli 11-aastane, ja kaks meest vägistasid ta, kui ta oli 14-aastane. Ta varjas mõlemat vanemate eest, sest tal oli häbi.

Oma viimases postituses Instagrami kirjutas Noa, et on lõpetanud söömise ja joomise ning tema kannatused on talumatud.

Noa kirjutas, et tema otsus on lõplik ja et ta ei ole juba tükk aega elus olnud.

„Ma hingan, aga ei ela enam,” kirjutas Noa.

Patsient võib Hollandis teha abistatud enesetapu, kui kannatused on talumatud, teatas Hollandi kliinik, millega Noa konsulteeris.

Algselt teatas kliinik, et tüdruk on liiga noor, vahendas Hollandi väljaanne De Gelderlander. Siiski on ka alaealistel teatud tingimustel abistatud enesetapuks õigus.

Noa kirjutas eelmisel nädalal Instagrami, et pärast paljusid vestlusi ja kaalumisi oli asi otsustatud.

Enne surma külastas Noat Hollandi parlamendi liige Lisa Westerveld, kes ütles, et talle avaldas muljet teismelise tugevus.

„Ma ei unusta teda kunagi. Me jätkame tema võitlust,” ütles Westerveld De Gelderlanderile.

Noa ise nimetas end „vaimuhaiguse sõdalaseks”.