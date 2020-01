Vabariiklasest senaatori otsus uute tunnistajate vastu võib Trumpi kohtuprotsessi kiiresti õigeksmõistmisega lõpetada

Täna oodata olev hääletus tunnistajate üle võib viia kohtuprotsessi kiire lõpu ja kindla õigeksmõistmiseni, vahendab Associated Press.

Vaatamata demokraatide ainsale ja kohati kirglikule keskendumisele tunnistajatele pärast endise riikliku julgeoleku nõuniku John Boltoni paljastusi, jääb hääli ikkagi puudu. Lisatunnistusi peaksid lisaks kõigile demokraatidele nõudma ka neli vabariiklast.

Demokraadid on tunnistuste andmiseks survet avaldanud, aga Trumpi advokaadid on väitnud, et see võtaks liiga kaua aega.

Enne Alexanderi avaldust ütles kohaliku aja järgi eile õhtul vabariiklane Susan Collins, et tema hääletaks selle poolt, et lubada tunnistajad kohtuprotsessile, suurendades hetkeks demokraatide lootusi läbimurdele.

Minuteid hiljem teatas aga Alexander, et „ei ole vajadust rohkemateks tõenditeks, et tõestada midagi, mis on juba tõestatud, ja see ei vasta USA põhiseaduse ametikuriteo kõrgele latile”.

Viimasel hetkel oligi tähtis, kuhupoole kalduvad vabariiklased Collins, Alexander ja Lisa Murkowski. Veel üks vabariiklane, Mitt Romney oli juba varem selgelt öelnud, et hääletab tunnistajate poolt.

Murkowski otsust on oodata täna enne hääletust.

USA kongressi esindajatekoda esitas Trumpile eelmisel kuul süüdistused võimu kuritarvitamises ja kongressi töö takistamises.