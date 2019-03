Vaatlejate sõnul taastab Põhja-Korea Sohae rakettide stardipaika

Tongchang-ri rajatist on kasutatud satelliitide orbiidile laskmiseks ja mootorite katsetamiseks, aga mitte ballistiliste rakettide väljalaskmiseks, vahendab BBC News.

Demonteerimistööd algasid eelmisel aastal, aga peatusid, kui läbirääkimised USA-ga takerdusid.

Demonteerimislubadust nähti usaldust tekitava sammuna Pyongyangi ja Washingtoni vahel.

Satelliidifotod näivad näitavat, et Tongchang-ri Sohae objektil on rakettide stardiplatvormi rajatiste taastamisega kiiresti edasi liigutud.

Sohae on olnud Põhja-Korea peamine satelliitide orbiidile laskmise koht alates 2012. aastast ning seda on kasutatud ka USA-sse lendamiseks võimeliste rakettide mootorite katsetamiseks, aga mitte ballistiliste rakettide katsetamiseks, mida peetakse provokatiivseks.

„See vahetegemine on tähtis,” ütles vaatlusgrupi 38 North esindaja Jenny Town. „Põhjakorealased ilmselt ei pea taastamist mitte oma raketiprogrammi, vaid kosmoseprogrammi aktiivseks osaks – nad on minevikus korduvalt seda vahet teinud. Võib oletada, et nende rajatiste taastamine annab märku vähenenud usalduse puudumisest protsessis.”