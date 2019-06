VAATA OTSE | Täna toimub iga-aastane Vladimir Putini "Otseliin"

Otsesaade algab kell 12.00 Moskva aja järgi (samal ajal ka siin!) ja seda näidatakse Venemaal telekanalites Kanal 1, Rossija 1 ja Rossija 24 ning raadiojaamades Majak, Vesti FM ja Radio Rossii, teatas riigipea pressiesindaja.

Küsimusi saab esitada telefonitsi, sõnumiga, mobiiliäpis või saate kodulehel.

Tõenäoliselt domineerivad tänast saadet kodanikurahutusi, langevat elatustaset ja pensioniea tõusu puudutavad teemad, jättes sellega varju tavapärase välispoliitika, sundides presidenti keskenduma enam siseprobleemidele, märgib uudisteleht The Moscow Times.

Putini sõnul on põhiküsimuseks töötajate tootlikkuse parandamine ja selle kaudu kogu majanduse kasvatamine.

Putin mainib sanktsioone ja madalaid energia ekspordihindu. Ta tunnistab, et keskmine sissetulek on viimastel aastatel langenud, kuid ütleb, et nad on nüüd tõusuteel. Ta lisab, et kommertslaenude maksmine on samuti negatiivselt mõjutanud sissetulekuid. Tema sõnul on valitsusel raske palgataset kontrollida, kuid sellegipoolest näitavad keskmised palgad kasvutendentsi.

Putin ütleb, et ta peab kontrollima numbreid, millest tuletõrjuja räägib, sest ta on juba andnud korralduse, et nad saama rohkem kui 20 000 rubla. "Me peame uurima iga konkreetset juhtumit," ütleb ta. Putin lisab, et tuletõrjujate palkade tõstmiseks umbes 30 000ni on juba eraldatud täiendavaid rahalisi vahendeid.

Moderaator ütleb, et madalate sissetulekute kohta on palju küsimusi. Nad näitavad videot Kaliningradi oblasti tuletõrjujast, kes ütleb, et ta saab 12 000 rubla kuus, mis tema meelest ei ole elatav palk. Paljud tuletõrjujad peavad lisaks võtma teise ja kolmanda töökoha. Ta ütleb, et see on ka üks põhjusi, miks Venemaal on nii palju tulekahjusid.

Putin räägib, et rahvusvaheliste projektide eesmärk on kasvatada majandust ja parandada seeläbi tavaliste venelaste elu. Ta selgitab, et valitsusel tuli infrastruktuuri parandamiseks käibemaksu tõsta.

Putin alustas, selgitades, et kuigi ta juba teab, mis venelasi vaevab, aitab "Otseliiniks" ettevalmistamine seda paremini mõista.

