Uus vene rakett jõuaks sihtmärgini Norras vaid 40 minutiga

Lunde pidas täna Oslo Militaarühingu kohtumisel kõne, milles esitles kaarti Kinžali lennuulatusest. “Oleme uurinud Kinžali testlende. Meie kalkulatsioonide kohaselt peaks rakett ründama sihtmärki Norras, kui see saadetakse teele Kolast, 40 minutiga,” ütles Lunde ajalehe VG vahenduse.

Venemaa on varasemalt öelnud, et raketi lennuulatus on kuni 2000 kilomeetrit, lisaks suutvat rakett vedada lisaks tavalistele lõhkepeadele tuumalõhkepäid.

Lunde viitas esitluses Venemaa presidendi Vladimir Putini kõnele, mida ta pidas 2018. märtsil, tutvustades uusi Venemaa relvasid.

Mitmed uued Vene relvad saavad kanda aatompomme. Relvi veel arendatakse, aga Avangard ja Kinžal peaksid juba olema valmis. Avangardi raketti ei osata väidetavalt praeguste kaitsesüsteemidega takistada.

Siiski olevat Venemaa militaarsüsteemid ka millegagi muust maailmast Lunde väitel maas. Näiteks olevat neil läänest kehvemad hävituslennukid. Lisaks pole Venemaal veel modernset militaarjõu juhtimissüsteemi. Venemaa militaaralused on vanad ning uute valmistamine on edasi lükatud.