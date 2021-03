Uus vaktsiinitüli: EL süüdistas Suurbritanniat vaktsiinide ekspordikeelus. London: täielik vale

Lauri Laugen toimetaja RUS

Foto: AMANDA PEROBELLI, REUTERS

Suurbritannia ja Euroopa Liidu vahel on puhkenud värske vaktsiinitüli pärast seda, kui Euroopa Ülemkogu president Charles Michel väitis, et Suurbritannia on keelanud kogu koroonavaktsiinide ekspordi. BBC andmetel on Suurbritannia välisminister Dominic Raab saatnud Michelile vastukirja ja öelnud, et need väited on täiesti valed.