Uus teooria: Nobeli-preemia võitja Albert Camus ei hukkunud õnnetuses, vaid tapeti KGB poolt

Camus hukkus 1960. aasta 4. jaanuaril kirjastaja Michel Gallimardi autos, kes kaotas sõiduki üle kontrolli ja sõitis vastu puud. Kirjanik sai otsekohe surma, Gallimard suri mõni päev hiljem.USA biograaf Herbert Lottman kirjutab 1978. aastal ilmunud Camus´ eluloos, et õnnetuse põhjustas ilmselt lõhkenud rehv või murdunud rattatelg. „Eksperdid olid hämmingus, et õnnetus juhtus pikal ja sirgel, üheksa meetri laiusel teelõigul, kus oli parasjagu vähe liiklust,” märgib Lottman.

Catelli usub, et leidis Zábrana päevikust selgituse. 1980. aasta hilissuvel tehtud sissekandes kirjutab tšehhi luuletaja, et temaga vestelnud „informeeritud ja heade sidemetega mees” nimetas süüdlaseks KGB-d. „Nad paigaldasid rehvile seadme, mis läbistas kummi, kui auto oli saavutanud suure kiiruse,” lisab Zábrana. Käsu olevat andnud Nõukogude Liidu siseminister Dmitri Šepilov, et maksta kätte artikli eest, mille Camus oli 1957. aasta märtsis avaldanud ajalehes Franc-Tireur.