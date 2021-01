Uus Novavaxi koroonavaktsiin näitas Suurbritannia katsetustel 89-protsendist efektiivsust

Katsetustel osales üle 15 000 inimese vanuses 18-84 aastat, kellest 27% olid vanemad kui 65 aastat, teatas Novavax.

Katsetustel Lõuna-Aafrika Vabariigis, kus enamik juhtumeid olid viiruse Lõuna-Aafrika tüved, oli viiruse efektiivsus 60% nende hulgas, kellel ei olnud HIV-d.

Novavaxi tegevjuht Stan Erck ütles, et Suurbritannia tulemused olid väljapaistvad ja nii head, kui loodeti, ning efektiivsus Lõuna-Aafrikas oli üle ootuste.

Erck ütles, et Novavaxi tehas Inglismaal Stockton-on-Teesis peaks töötama märtsis-aprillis ja kasutusluba loodetakse vaktsiinile saada umbes samal ajal.

Suurbritannia tervishoiuminister Matt Hancock ütles, et tervishoiuteenistus on valmis vaktsiini kasutusele võtma niipea, kui see heaks kiidetakse.

