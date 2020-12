Uus nakkavam koroonatüvi jõudis Prantsusmaale

Tervishoiuministeeriumi teatel on nakatunuks Tours'i linnas elav prantslane, kes saabus Londonist 19. detsembril. Ta on asümptomaatiline, tunneb end hästi ja jääb isolatsiooni, vahendab Reuters.

Prantsusmaa sulges eelmisel nädalavahetusel uue tüve hirmus oma piiri Suurbritanniaga, ent tühistas keelu jõululaupäeval, võimaldades inimestel negatiivse testitulemuse korral siiski reisida. Tuhanded veoautojuhid veetsid aga esimese jõulupüha sunnitult Kentis, oodates üle La Manche’i väina Euroopasse pääsemist.

Värske uuringu kohaselt enam kui poole nakkavama koroonatüve avastamine Inglismaal sundis valitsuse kehtestama ulatusliku nn lukkupaneku ning tõi kaasa lennuühenduse ajutise katkemise Suurbritannia ja kümnete riikide, sh Eesti vahel.

Suurbritannia tervishoiuminister Matt Hancock hoiatas eelmisel nädalavahetusel, et viiruse uue tüve levik on kontrolli alt väljas, mistõttu võib tulla riiki osaliselt lukus hoida veel kuude kaupa.

„Juhtumite arv on hüppeliselt suurenenud, nii et meil on veel pikk tee minna,” tõdes Hancock Sky Newsile. „Ma arvan, et seda (uut tüve -toim) on äärmiselt raske kontrolli all hoida. Oleme säärase olukorraga silmitsi veel järgmised paar kuud.”

Tervishoiuametnike sõnul on uus mutatsioon 55-70% nakkavam. Tõendeid ei ole aga selle kohta, et see oleks ühtlasi surmavam või reageeriks vaktsiinile teistest tüvedest erinevalt.

Hancock tõdes sellegipoolest, et teaduslikud tõendid viitavad ohtlikule mutatsioonile, mis on juba levinud nii Austraaliasse kui Mandri-Euroopasse (Taani ja Hollandisse) ning võib olla nakkuse leviku äsjase kiirenemise taga.