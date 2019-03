Uus-Meremaal mošeesid rünnanud terrorist kandis tapatööd Facebookis üle

Lisaks Facebookile on terroriakti videot jagatud Twitteris, YouTube'is, WhatsAppis ja Instagramis, vahendab Reuters.

Facebook, Twitter ja YouTube kinnitasid, et on astunud samme eemaldamaks videote koopiaid. Facebook kinnitas, et kustutas terroristi kontod "varsti pärast otseülekande algust" ehk pärast seda, kui sai teate politseilt.

Ent Reuters leidis videoid tulistamisest kõigil viiel sotsiaalmeedia platvormil ka kuni kümme tundi pärast rünnakuid, mis algasid Christchurchi linnas kell 13.45 kohaliku aja järgi.

Twitter ja Google kinnitasid, et töötavad eesmärgi nimel peatada video jagamine. Facebook täiendavatele küsimustele koheselt ei vastanud.

Reuters leidis 15 minuti jooksul YouTube'ist viis terrorivideo koopiat, mis olid üles laetud märksõnade "New Zealand" all ja muu hulgas kantud kategooriatesse "education" (haridus – toim) ja "people & blogs" (inimesed ja blogid – toim)

Ühel juhul jagas videot tuvastatav Instagrami kasutaja Indoneesiast, kellel on üle 1,6 miljoni jälgija. Reutersi kommentaarisoovile kasutaja ei vastanud.