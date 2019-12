Uus-Meremaa vulkaanisaarel toimus vaatamata purskeohule operatsioon surnukehade äratoomiseks

Vulkaan hakkas purskama esmaspäeval, kui saarel oli 47 inimest. Kaheksa inimest jäi kadunuks ja eeldati, et nad on surnud. Kaheksa inimese surm on kinnitust leidnud ja umbes 20 on ränkade põletustega intensiivravil, vahendab BBC News.

Tänane surnukehade äratoomise operatsioon käivitati vaatamata uue purske ohule.

Võimud teadsid enne operatsiooni algust kuue surnukeha asukohta ja need toodi õhu teel saarelt ära. Uus-Meremaa kaitseväe kaheksa spetsialisti lendasid kohale helikopteril ja surnukehade äratoomiseks kulus neli tundi.

Surnukehad viidi mereväe patrulllaevale, mis viis need Põhjasaarele.

Kaht surnukeha pole õnnestunud ära tuua, teatas politseiülem Mike Bush. On teada, et üks neist on vees ja sukeldujad püüavad seda ära tuua.

Vulkanoloogid hoiatasid, et kui vulkaan purskama hakkab, kui päästemeeskond on saarel, võivad nad sattuda silmitsi magma, ülikuuma auru, tuha ja kiiresti lendavate kivitükkidega.

Eile hinnati uue purske tõenäosuseks 50-60%.

Saarele läinud kaitseväelased olid varustatud kaitseriietuse ja hingamisaparaatidega. Operatsiooni ajal analüüsis geoloog reaalajas andmeid, et hinnata, kas see tuleks katkestada.