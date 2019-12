Uus-Meremaa vulkaani tegevus takistab surnukehade äratoomist, 25 inimest on ränkade põletustega kriitilises seisundis

Seni on kindlalt teada kuue inimese hukkumine. 25 on ränkade põletustega kriitilises seisundis haiglas, vahendab BBC News.

Vulkaan, mida tuntakse ka Whakaari nime all, purskas ootamatult esmaspäeval, kui saarel oli kümneid turiste.

„Ma olen rääkinud paljude operatsioonis osalejatega ja nad tahavad väga väga sinna pääseda, nad tahavad inimeste lähedased koju tuua,” ütles Uus-Meremaa peaminister Jacinda Ardern.

Samal ajal on käimas ohvrite tuvastamisprotsess ja lahkamine.

„Alates umbes kella 4.00-ist täna hommikul on vulkaanilise värina tase saarel märkimisväärselt tõusnud,” teatas täna geoloogiaagentuur GeoNet. „Olukord jääb ülimalt ebaselgeks tulevase aktiivsuse osas. Pursked järgmise 24 tunni jooksul on endiselt tõenäolised.”

Politsei teatas, et värsked seismoloogilised andmed tähendavad seda, et päästjatel ei jää muud üle kui oodata.

Politseiminister Stuart Nash ütles, et vulkaanist tuleb ka mürgiseid gaase ja kogu saar on kaetud happelise tuha paksu kihiga.

Et mõõteseadmed saarel on terved, saab GeoNet anda pidevalt värskeid andmeid olukorra kohta, mis võimaldab politseil hinnata, milline on päästemeeskondade kohale saatmise risk.

Vaatluslennud ei ole näidanud saarel mingeid elu märke ja võimud usuvad, et ellujäänuid kaheksa kadunu hulgas ei ole.

Saarel oli 47 külastajat üle maailma, kui toimus kaks kiiresti teineteisele järgnenud plahvatust.

Politsei teatas, et 30 vigastatust 25 on kriitilises seisundis ja ülejäänud viis stabiilses, aga tõsises seisundis.

Nash ütles, et ellujäänute vigastused on nii tõsised, et mõned ei ole suutnud oma nime öelda.