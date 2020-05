Uus-Meremaa valmistub naasma tavaellu pärast koroonaviiruse väljajuurimist poolesaja päevaga

Samuti leevendasid nad kriteeriume, pidades silmas asümptomaatiliste juhtumite arvu välismaal. Kaubanduskekuste parkimisplatsidesse pandi kabiinid juhuslikuks testimiseks (mitte ühtegi juhtumit ei leitud). Tänaseks on testitud umbes 216 000 Uus-Meremaa elanikku - enam kui 4 protsenti elanikkonnast - ja laborite võimekus on kaugel ületamisest.

Kontaktide tagaajamine

Valitsus on kaalunud, kas Uus-Meremaa elanikud peaksid hakkama kasutama kontaktide jälgimise rakendust nagu Singapuris, kuid nähes, et huvi selle vastu on väike näiteks naabrite australlaste juures, näib olevat ideest loobunud.

Valitsus loodab selle asemel, et inimesed mäletavad, kellega nad on kokku puutunud, - tehke iga päev märkmeid oma käikude ja tegevuste kohta, palus peaminister Ardern.

Eeldatakse, et kuna viirus on Uus-Meremaal peaaegu välja juuritud, on kõiki juhtumeid nüüdsest suhteliselt lihtne leida. Reedel teatati ühest - kergelt positiivsest juhtumist, mis oli seotud juba teadaoleva koldega.

Foto: Scanpix

Otago ülikooli epidemioloog Ayesha Verrall hoiatas, et arvestades 56 aktiivset juhtumit on nakkusoht endiselt olemas ja tõenäoliselt jäävad väikesed kolded püsima.

"See on oht, mis on meiega paar aastat," ütles ta. „Meil peavad olema head testid ja neid tuleb teha varakult inimeste haigestumise korral, nii et kontaktide jälgimisega ei viivitata. See vajab mõtteviisi muutust.”

Terviseametnikud on suutnud seni leida ja isoleerida 80 protsenti nakatunute lähedastest kontaktidest vähem kui 48 tunni jooksul alates positiivse testi andmisest, vahendas Bloomfield sel nädalal.