Uus-Meremaa teatas, et kogukonnasisest nakatumist koroonaviirusesse seal enam ei ole

Et uusi juhtumeid on mitu päeva järjest olnud ühekohaline arv, eile vaid üks, teatas peaminister Jacinda Ardern, et viirus on praegu elimineeritud, vahendab BBC News.

Ametnikud on aga hoiatanud enesega rahulolu eest, öeldes, et see ei tähenda uute koroonaviiruse juhtumite täielikku lõppu.

Uus-Meremaal avatakse homme mõned mittehädavajalikud ärid ning uuesti algab tegevus tervishoiu ja hariduse valdkonnas.

Enamikul inimestest on siiski kästud koju jääda ja vältida sotsiaalset suhtlemist.

„Me avame majandust, aga me ei ava inimeste sotsiaalset elu,” ütles Ardern valitsuse igapäevasel briifingul.

Uus-Meremaal on tuvastatud alla 1500 kinnitatud või tõenäolise koroonaviirusesse nakatumise juhtumi ja surnud on selle tõttu 19 inimest.

Uus-Meremaa tervishoiu peadirektor Ashley Bloomfield ütles, et uute juhtumite väike arv viimastel päevadel annab kindluse, et elimineerimiseesmärk on saavutatud. Ta hoiatas, et „elimineerimine” ei tähenda, et uusi juhtumeid ei tule, vaid see tähendab seda, et teatakse, kust juhtumid tulevad.

Arderni sõnul ei ole Uus-Meremaal laialdast kogukonnas nakatumist ja ta lisas: „Me oleme selle lahingu võitnud.” Siiski tuleb selle seisu säilitamiseks valvsaks jääda.

Uus-Meremaa kehtestas väga karmid piirangud reisimisele ja tegevustele varakult pandeemia alguses, kui seal oli ainult mõnikümmend juhtumit.

Arderni sõnul näitas modelleerimine, et Uus-Meremaal oleks võinud olla üle tuhande uue juhtumi päevas, kui karantiini ei oleks kehtestatud nii vara.

Massiüritused on endiselt keelatud, kaubanduskeskused jäävad suletuks ja enamik lapsi ei lähe veel kooli. Suletuks jääb ka Uus-Meremaa piir.

