Uus-Meremaa referendumil hääletati eutanaasia lubamise poolt ja kanepi seadustamise vastu

Kui loetud oli umbes 83% antud häältest, oli eutanaasia seadustamise poolt 65% ja vastu 34% valijatest, vahendab Associated Press.

Kanepi legaliseerimise hääletus oli tasavägisem. 53% hääletas lubamise vastu ja 46% poolt.

Referendumit varjutasid mõnevõrra koroonaviiruse pandeemia ja äsjased parlamendivalimised, mille võitsid suurelt senine peaminister Jacinda Ardern ja tema liberaalne Leiboristlik Partei.

Järgmisel nädalal on veel oodata teatud erihääli, nagu näiteks välismaal antud hääli, mis on kippunud varasemalt kalduma suurema liberaalsuse suunas, mistõttu hellitavad mõned kanepi legaliseerimise pooldajad veel lootust, et see võidakse heaks kiita.

Kanepi seadustamise pooldajaid pahandas, et Ardern ei avaldanud, kuidas ta ise kavatseb hääletada. Paljud usuvad, et Arderni toetus oleks valijate meelsust kallutanud, aga peaminister ütles, et tahtis jätta otsuse tegemise kodanike endi otsustada. Täna ütles Ardern, et hääletas nii eutanaasia kui kanepi legaliseerimise poolt.

Kanepi seadustamise pooldajad väitsid, et see vähendab kuritegelike jõukude kasumeid ning sellel on positiivne sotsiaalne ja õiguslik mõju riigi põliselanike maooride jaoks.

Abistatud enesetapp hakkab olema lubatud täiskasvanutele, kellele on ravimatu haigus, kes surevad tõenäoliselt kuue kuu jooksul ja kelle kannatused on talumatud. Sama vormi eutanaasia on lubatud ka Hollandis, Luksemburgis, Kanadas, Belgias ja Colombias.

Kanepi legaliseerimise korral oleks lubatud inimestel osta seda kuni 14 grammi päevas ja kasvatada kaht taime. Kanepihääletus ei olnud siduv ja seega oleks tulnud veel vastu võtta vastav seadus. Ardern lubas hääletuse tulemust austada.