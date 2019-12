Uus-Meremaa politsei kavatseb surnukehad vulkaanisaarelt ära tuua homme

Arvatakse, et saarele jäi pärast purset vähemalt kaheksa inimest, kes on kõik ilmselt surnud, vahendab BBC News.

Kinnitatud on kaheksa inimese surm ja 20 inimest saavad intensiivravi ränkade põletuste tõttu.

Uus-Meremaa geoloogilise ohu veebileht GeoNet teatas täna, et uue purske tõenäosus järgmise 24 tunni jooksul on 50-60%. GeoNeti hinnangud on viimastel päevadel näidanud uue purske ohu pidevat kasvu.

Ohvrite perekonnad avaldavad aga politseile üha suuremat survet surnukehade äratoomiseks.

Tänasel pressikonverentsil ütles Uus-Meremaa politseiülema asetäitja Mike Clement, et riskantseks operatsiooniks kaalutakse mitmeid võimalusi.

Kardetakse, et õhku saarel on ohtlik hingata. Mürgiste gaaside kontsentratsiooni püütakse hinnata droonide abil.

Kui vulkaan esmaspäeval purskama hakkas, oli saarel vähemalt 47 külastajat üle maailma.

Paljudel ellujäänutel on rängad põletused ja mõned ei ole olnud kontaktivõimelised.

Uus-Meremaa riikliku põletuste üksuse peaarst dr Peter Watson ütles, et patsiendid vajavad hinnanguliselt 1,2 miljonit ruutsentimeetrit asendusnahka.

Võimude teatel töötavad Uus-Meremaa mitme haigla põletushaavade spetsialistide meeskonnad ööpäevaringselt.

Mõned austraallased on viidud lennukiga kodumaale ja neid viiakse lähipäevil veel.