Uus-Meremaa peaminister Jacinda Ardern tõotas mošeetulistaja nime mitte kunagi välja öelda

„Ta taotles oma terroriaktiga palju asju, aga üks oli kurikuulsus – seetõttu ei kuule te mind kunagi tema nime mainimas,” ütles Ardern emotsionaalses kõnes Uus-Meremaa parlamendis, vahendab BBC News.

Eelmisel reedel aset leidnud tulistamises kahes Christchurchi mošees hukkus 50 ja sai haavata veel kümneid inimesi.

„Ma anun teid, öelge nende nimesid, kes on kadunud, mitte selle mehe nime, kes nad võttis. Ta on terrorist. Ta on kurjategija. Ta on äärmuslane. Aga ta jääb, kui mina räägin, nimetuks,” ütles Ardern.

Peaminister kutsus sotsiaalmeediaplatvorme tegema rohkem terrorismiga võitlemiseks. Tarrant tegi nimelt oma tapatalgutest Facebookis otseülekande.

„Me ei saa lihtsalt maha istuda ja leppida, et need platvormid on lihtsalt olemas ja see, mida nendes öeldakse, ei ole selle koha vastutus, kus neid avaldatakse,” ütles Ardern. „Nemad on avaldajad. Mitte ainult postiljonid. Ei saa olla nii, et võtame kogu tulu, aga ei mingit vastutust.”

Ardern kinnitas parlamendile, et ründaja saab tunda seaduse kogu jõudu, ning kutsus uusmeremaalasi toetama moslemikogukonda nende leinas sel reedel, mis on moslemite palvepäev ja tähistab nädala möödumist rünnakust.