Uus-Meremaa otsustas referendumil marihuaanat mitte seadustada

Tulemused referendumile, mis peeti juba kahe nädala eest parlamendivalimistega samal päeval, avaldati sel reedel. Inimestelt küsiti, kas nad toetavad eutanaasia ja marihuaana seadustamist, vahendab The Times.

Valijatest 65,2 protsenti toetas eutanaasia legaliseerimist ning see jõustub seadusena järgmise aasta 6. novembril. Hoolimata seesugusest progressiivsest otsusest ei leidnud toetust aga teine ettepanek, mis hõlmas kanepi legaliseerimist meelelahutuslikul otstarbel. Tulemus oli siiski napp - marihuaana legaliseerimise vastu oli 53,1 protsenti hääletanutest.

40-aastane peaminister Jayden Ardern tunnistas referendumi tulemuste selgumise järel, et tema isiklikult kuulus nende 46,1 protsendi hääletanute hulka, kes toetasid kanepi seadustamist. Ta keeldus oma seisukohta selles küsimuses kampaania ajal avaldamast, selgitades, et ei soovi rahva otsust kummaski suunas mõjutada.

Juhul, kui algatust oleks toetatud, võtnuks riik kanepi kasvatamise ja müümise kindla kontrolli alla ning kõigil vanematel kui 20-aastastel inimestel olnuks võimalik osta päevas kuni 14 grammi kanepit hinnaga 20 Uus-Meremaa dollarit (umbes 11 eurot) gramm.

Avaliku arvamuse küsitlused panid seega täppi, ennustades rahvahääletuse eel, et enamik uusmeremaalasi on eutanaasia võimaldamise poolt, samal ajal kui ei toeta kanepi tarvitamise dekriminaliseerimist. Juba praegu on võimalik kanepit Uus-Meremaal tarvitada meditsiinilistel eesmärkidel ning seda õigust ei kaotata.

Võidukal poolel olnud kampaania “Ütles plärule ei” eestkõneleja Aaron Ironside ütles ajalehele The Sydney Morning Herald, et uusmeremaalased olid kanepi legaliseerimise vastu, sest selle tarvitajaid on riigis juba üsna palju ning inimestel ei ole soovi nende arvu veelgi suurendada.

“Noored valijad olid mures kanepi rahus tarvitamise pärast, ent vanemad valijad, isegi need, kes on seda proovinud, said aru ja teadsid, millist kahju see võib teha ning kaldusid ütlema “ei”,” rääkis Ironside.

“Oli raske maha müüa väidet, et meil saab ühelt poolt olema 400 kanepiga äritsevat kauplust ja inimestel on võimalik seda oma tagahoovis kasvatada, ent teiselt poolt tarvitamine väheneks,” viitas ta valitsuse seesugusele hinnangule. “Inimesed ei taha, et see oleks nähtav osa meie igapäevast.”