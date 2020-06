Uus-Meremaa on koroonaviirusest prii: terveks sai viimane COVID-19 patsient

Peaminister Jacinda Ardern ütles, et alates südaööst minnakse üle madalaimale ohutasemele, mis tähendab, et sotsiaalse distantseerimine ei ole enam kohustuslik ning rahvakogunemisi ei piirata, kuid endiselt jääb kehtima piirikontroll, vahendab uudistekanal BBC.

Uus-Meremaa ei ole teatanud viimase kahe nädala jooksul ühestki COVID-19-sse nakatunutest.

"Oleme veendunud, et me oleme praeguseks kõrvaldanud viiruse leviku Uus-Meremaal," ütles Ardern, kes enda sõnul lõi ka "natuke tantsu", kui sellest uudisest hommikul kuulis.

"Ehkki oleme turvalisemal ja tugevamal positsioonil, ei ole COVID-19-eelsesse ellu kerget tagasiteed, kuid kindlameelsus ja keskendumine, mida me rakendasime tervisekriisi puhul, tuleb nüüd üle kanda meie majanduse ülesehitamisesse," ütles ta. "Kuigi töö ei ole veel tehtud, ei saa eitada, et see on oluline verstapost. Nii et ma ütleks lõpetuseks lihtsalt aitäh, Uus-Meremaa."

Uus-Meremaa terviseameti peadirektor Ashley Bloomfield kutsus hoolimata rõõmusõnumist inimesi siiski valvsusele oma tervise suhtes. "See, et meil ei ole alates 28. veebruarist ühtki aktiivset juhtumit, on kahtlemata hea teetähis, kuid endiselt on oluline jääda koroonaviiruse suhtes valvsaks," ütles Bloomfield.

Viie miljoni elanikuga Uus-Meremaal on tuvastatud kokku 1154 nakatunut, kellest 22 on jätnud oma elu.