Uus-Meremaa õhuruum suleti pärast tulekahjuhäiret radarikeskuses

Lennukid jäid lennurajale ootama ja maandumisi haldas Airways NZ pärast seda, kui navigatsiooniteenuse pakkuja andis teada, et rike on nende peamises lennuliikluse süsteemis, vahendab uudistekanal The Guardian.

„Ja see tähendas Uus-Meremaa õhuruumi haldamisel konservatiivse lähenemisviisi rakendamist, mistõttu olid väljumised kogu Uus-Meremaal peatatud ja saabumisi hallati,” seisis avalduses.

Kohalik meedia teatas, et hilinemisi tuli ette Aucklandi, Wellingtoni ja Christchurchi lennujaamades.

Rike häiris lennuliiklust veidi vähem kui tund aega.