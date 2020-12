Uus-Meremaa mošeetulistamise juurdlus: enne rünnakut tehti küll vigu, aga seda poleks saanud ära hoida

Austraalia päritolu valge rassi ülemvõimu pooldaja Brenton Tarrant tappis 2019. aasta märtsis kahes mošees kokku 51 inimest, vahendab BBC News.

Leiti, et Tarrant suutis koguda suure hulga relvi ja võimud ei suutnud nende lube korralikult kontrollida.

Leiti ka, et võimud olid ülemäära keskendunud islamistlikule terrorismile.

Nende vigade korrigeerimine ei oleks aga takistanud sel aastal armuandmisvõimaluseta eluks ajaks vangi mõistetud Tarrantit oma tegu toime panemast, leidis juurdlus.

Politsei pärast tulistamist leitud vihjed, sealhulgas Tarranti steroidide kuritarvitamine, haiglasse sattumine pärast enese kogemata tulistamist ja paremäärmuslike veebilehtede külastamine, ei oleks olnud rünnaku ennustamiseks piisavad.

„Komisjon ei leidnud ebaõnnestumisi üheski valitsusametkonnas, mis oleksid lubanud terroristliku planeerimise ja ettevalmistused avastada,” ütles Uus-Meremaa peaminister Jacinda Ardern pärast raporti avaldamist. „Aga nad leidsid palju õppetunde, mida teadmiseks võtta ja märkimisväärseid valdkondi, mis vajavad muudatusi.”

Ardern tõi esile ebaõnnestumised tulirelvade litsentseerimise režiimis ja ressursside asjakohatu kontsentreerimise islamistlike ohtude arvatud taseme vastu.

„Kuigi komisjon ei leidnud midagi, mis oleks viidanud sellele, et need asjad oleksid rünnaku peatanud, olid need ikkagi ebaõnnestumised ja selle eest ma valitsuse nimel vabandan,” ütles Ardern.

Raportis on rida soovitusi, mis Uus-Meremaa valitsus lubas kõik kuulda võtta, sealhulgas uue riikliku luure- ja julgeolekuagentuuri loomine ning vihkamiskuritegude parem tuvastamine ja neile regeerimine politsei poolt.

Tarrant avas 2019. aasta 15. märtsil tule palvetajate pihta Christchurchi Al-Noori mošees, kandes rünnakut pähe kinnitatud kaamera abil Facebookis otse üle.

Seejärel sõitis Tarrant Linwoodi islamikeskusse, kus tulistas inimesi väljas ja tulistas ka akendesse.

Üks mees jooksis keskusest välja, võttis ühe ründaja relva ja peletas ta minema.

Politseinikud vahistasid Tarranti pärast tagaajamist. Vahistamisel ütles ta, et plaan oli mošeed maha põletada ja ta soovib, et oleks seda teinud.