Uus-Meremaa mošeetulistaja tegutses ilmselt üksi

Rünnaku tagajärjel on surnud 50 ja sai haavata samuti 50 inimest. 34 inimest on endiselt haiglaravil vigastustega alates tõsistest kuulihaavadest kuni suhteliselt pindmiste pehmete kudede vigastusteni, vahendab BBC News.

Kriitilises seisundis on nelja-aastane tüdruk.

Uus-Meremaa peaminister Jacinda Ardern ütles täna ajakirjanikele, et homme toimuvad valitsuse istungid, millel arutatakse relvapoliitikareformi. „Meie relvaseadustesse tulevad muudatused,” ütles Ardern ja lisas, et parlament avaldab ohvritele austust teisipäeval.

Arderni sõnul loodetakse hukkunute surnukehad perekondadele üle anda kolmapäevaks.

Veel ütles Ardern, et on veel küsimusi, mis nõuavad vastuseid seoses sotsiaalmeedia, Facebooki rolliga, mida kasutati otseülekande tegemiseks rünnakust.

„Nendel sotsiaalmeediaplatvormidel on laialdane levik ja see on probleem, mis ulatub Uus-Meremaast palju kaugemale,” ütles Ardern.

Facebook on teatanud, et esimese 24 tunniga eemaldati 1,5 miljonit videot rünnakust. Facebook lubas eemaldada ka kõik toimetatud versioonid videost.

In the first 24 hours we removed 1.5 million videos of the attack globally, of which over 1.2 million were blocked at upload... — Facebook Newsroom (@fbnewsroom) March 17, 2019

Ardern kinnitas, et peaministri büroo sai kahtlusaluselt dokumendi üheksa minutit enne rünnakute algust, aga see ei sisaldanud mingeid konkreetseid detaile, nagu näiteks toimumispaik. Ardern ütles, et see saadeti kahe minutiga edasi julgeolekuteenistustele.

Bush teatas, et võimud tegutsevad nii kiiresti kui võimalik, et ohvrite ametlik tuvastamine lõpule viia.