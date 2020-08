Uus-Meremaa mošeetulistaja mõisteti eluks ajaks vangi ilma võimaluseta vabaneda

29aastane austraallane tunnistas kohtus 51 inimese mõrva, veel 40 inimese mõrvakatset ja süüdistust terrorismis, kirjutas BBC.

Kohtunik Cameron Mander nimetas tema tegevust "ebainimlikuks", lisades, et Tarrant pole "halastanud". "Teie kuriteod on nii õelad, et isegi kui teid peetakse kinni surmani, ei ammenda see karistusnõudeid," ütles kohtunik neljapäeval Christchurchi kohtus. Surmanuhtlus pole Uus-Meremaal lubatud.

Neli päeva kestnud istungi viimasel päeval meenutas kohtunik Mander Tarrantile peaaegu tund aega iga tapetud ja vigastatud inimest. Kohtuistung algas esmaspäeval ning suur osa esimesest kolmest päevast oli pühendatud ohvrite ja lähedaste avalduste kuulamisele.Tarrant, kes ütles kohtus advokaadi vahendusel, et pole vastu prokuratuuri eluaegse vangistuse taotlusele, karistusele nähtavalt ei reageerinud. Varem oli ta keeldunud ka sõnaõigusest kohtus.

Brenton Tarrant avas mullu 15. märtsil Christchurchis tule kahes islami pühakojas. Esmalt sihtis ta palvusel kummardajaid Al Noori mošees. Vähem kui 30 sekundit hiljem naasis ta oma auto juurde, et võtta kätte teine ​​relv, sisenes siis uuesti mošeesse ja jätkas seal viibijate tulistamist.

Kogu sündmuste käik edastati Facebook Live´is Tarranti peakaamera kaudu.

Seejärel sõitis terrorist Linwoodi islamikeskusse, kus tulistas õues kahte inimest ja seejärel ka akendesse.

Seal samas arreteeriti Tarrant kahe politseiniku poolt. Pärast vahistamist tunnistas austraallane politseile, et plaanis rünnakute järel mošeed maha põletada ja soovis, et ta oleks seda teha jõudnud.

Sel nädalal selgus kohtus, et Tarrant kavatses rünnata veel ühte mošeed, kuid peeti enne kinni.

Uus-Meremaa peaminister Jacinda Ardern ütles Brenton Tarranti karistusest kommenteerides, et "meil pole põhjust temast mõelda, teda näha ega temast uuesti kuulda".

Austraalia peaminister Scott Morrison on 29-aastast Tarrantit kirjeldanud kui "äärmuslikku, parempoolset terroristi".

Brenton Tarrant sündis Austraalias Uus-Lõuna-Walesi osariigis, tema isa oli prügivedaja ja ema õpetaja. Pärast isa surma 2010. aastal lahkus ta töölt ja reisis läbi Aasia ning Euroopa. Tarranti vanaema on meediale öelnud, et reisid muutsid tema lapselast.