Uus-Meremaa massitulistaja suur eeskuju on „rüütel” Breivik, Donald Trumpi peab ta valge identiteedi sümboliks

„Oli periood kaks aastat enne rünnakut, mis muutis dramaatiliselt minu vaateid. See ajaperiood oli 2017. aasta aprillist 2017. aasta maini,” kirjutab Tarrant. „Esimene sündmus, mis algatas muutuse, oli terroriakt Stockholmis 7. aprillil 2017. Ma ei saanud enam vägivallale selga pöörata. Sel korral oli midagi teisiti. See erinevus oli Ebba Åkerlund... Ebba kõndis pärast kooli emaga kohtuma, kui islamistlik ründaja ta mõrvas.”

Tarrant kirjeldab end tavalise valge mehena, kes sündis Austraalias madala sissetulekuga töölisklassi perekonda.

„Ma olen lihtsalt tavaline valge mees, tavalisest perekonnast. Kes otsustas võtta seisukoha tagada oma rahvale tulevik,” kirjutab Tarrant.

Tarrant kasvas üles Austraalia Uus-Lõuna-Walesi osariigis Graftonis ja suur osa tema perekonnast elab endiselt seal.

Manifestis ütleb Tarrant, et tal oli vähe huvi hariduse vastu ja ta ei ole käinud ülikoolis, sest tal ei olnud suurt huvi millegi vastu, mida ülikoolides õppida pakutakse.

Algselt pidi Tarrant ründama mošeed Dunedinis, aga otsustas Al Noori ja Masjidi mošeede kasuks, sest seal on „palju rohkem sissetungijaid”.

Selgitades oma rünnakuplaane kirjutas Tarrant: „Kõige rohkem et näidata sissetungijatele, et meie maad ei hakka kunagi olema nende maad, meie kodumaad on meie omad ja et nii kaua, kuni valge mees veel elab, ei valluta nad KUNAGI meie maid ja nad ei asenda kunagi meie rahvast.”

„Definitsiooni järgi, jah. See on terrorirünnak. Aga ma usun, et see on partisanitegevus okupatsioonijõu vastu,” kirjutab Tarrant.

Tarrant paljastab ka, et algselt ei tahtnud ta rünnakut toime panna Uus-Meremaal.

„Ma saabusin Uus-Meremaale ainult ajutiselt elamiseks, kuni ma planeerin ja treenin, aga varsti leidsin ma, et Uus-Meremaa on sihtmärkide poolest sama rikas keskkond kui kogu muu Lääs,” kirjutab Tarrant. „Teiseks, rünnak Uus-Meremaal tooks tähelepanu meie tsivilisatsiooni vastase rünnaku tõele.”

Veel kirjutab Tarrant, et teda inspireerib USA presidendi Donald Trumpi valjuhäälne toetaja Candace Owens.

„Isik, kes on mind üle kõige inspireerinud, on Candace Owens, iga kord, kui ta rääkis, vapustas mind tema läbinägelikkus,” kirjutab Tarrant.

Trumpi ennast peab Tarrant „uuenenud valge identiteedi ja ühise eesmärgi sümboliks, mitte poliitikuks”.