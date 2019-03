Uus-Meremaa massimõrvari nägu udustati. Miks?

Otsuse tegi Uus-Meremaa kohtunik Paul Kellar, kes andis ajakirjanikele küll õiguse kohtuistungit jäädvustada, ent tingimusel, et ühtki fotot ega videot ei avaldata sellest enne, kui kahtlusealuse nägu varjatakse viisil, et see ei ole enam äratuntav, vahendab uudistekanal The Guardian.

Tema sõnul on selle põhjuseks vajadus kaitsta ka massimõrvari õigust õiglasele kohtupidamisele.

Teadaolevalt loobus Tarrant ise aga võimalusest paluda kohtul kuulutada tema üle toimuv istung kinniseks, ent see ei ole üllatav, sest tulistaja sooviski veretööga pälvida tähelepanu, levitamaks oma manifesti „The Great Replacement” („Suur asendamine”).

Üldjuhul puhkeb massimõrvast vapustatud ühiskondades ka debatt, kas tulistaja isikut ja kohtuistungit tuleks üldse ajakirjandusel kajastada, sest see võib viia järgijaskonna tekkimiseni ja innustada ka teisi äärmuslasi tähelepanu nimel relva haarama.

Tarrant jääb vahi alla ilma õiguseta kautsjoni vastu vabaneda ja peab uuesti kohtu ette ilmuma 5. aprillil. 28-aastane mees, kes on äärmusparempoolsete vaadetega valge rassi ülemvõimu toetaja, oli eelnevalt karistamata. Oma veretööst tegi ta 17-minutilise otseülekande ka Facebooki.