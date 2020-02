Uus-Meremaa keelas iraanlastel riiki siseneda

Reisipiirangud kehtivad BBC teatel esialgu teisipäeva, 3. märtsini, kuid need vaadatakse läbi iga 48 tunni järel. Samuti peavad ise kodus püsima need Uus-Meremaa elanikud, kes on viimase kahe nädala jooksul viibinud Iraanis.

Uus-Meremaa keelas juba 3. veebruaril riiki siseneda Mandri-Hiinast pärit inimestel. Erandeid ei tehta ka Hiinast tulnud tudengitele.

Tervishoiuministeeriumi kinnitusel pöörab riik suuremat tähelepanu Uus-Meremaale saabuvatele otselendudele Hongkongist, Jaapanist, Lõuna-Koreast, Singapurist ja Taist, et tuvastada võimalikke nakatunuid.

Iraanis on kinnitatud 245 koroonaviiruse kandjat, 26 inimest on juba ka surnud. Hiina, Lõuna-Korea ja Itaalia järel on Iraan nakatunute arvult maailmas praegu neljandal kohal. Uus-Meremaale pole koroonaviirus veel jõudnud. Austraalias on 23 nakatunut, ükski neist pole surnud.

Eile öösel jõudis koroonaviirus Eestisse siin alalist elamisluba omava iraanlase kaudu, kes saabus koos tütrega Riiast bussiga Tallinna. Tema sai viiruse Iraanis sugulasi külastades.